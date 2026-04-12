Karıyerküre’den gençlere altın öğüt: Geleceği yetkinlikler belirleyecek

Kariyerküre Zirve 2026, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKU) ev sahipliğinde gençleri eğitim ve iş dünyasıyla buluşturdu. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde önceki gün düzenlenen zirveye öğrenciler, veliler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Tüm gün süren zirvede, gençlerin kariyer planlarında dikkat etmesi gereken tüm detaylar masaya yatırıldı. Zirvede yapay zekâ, dijitalleşme ve yeni nesil mesleklerin etkisiyle değişen kariyer anlayışı ele alındı. Tek bir meslek seçimi yerine, becerilerini geliştiren ve kendini tanıyan bireylerin öne çıktığına dikkat çekildi. Zirvede konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit kariyer yolculuğunda diplomanın tek başına yeterli olmadığını belirterek "Asıl belirleyici olan, hangi yetkinlikleri kazandığınız. Üniversiteler artık sadece bilgi veren değil, öğrenmeyi öğreten merkezler" dedi.

KENDİ SESİNİZİ DİNLEYİN

Ders dışı aktiviteler ve takım çalışmalarının önemine dikkat çeken Macit, gençlere çok yönlü gelişim çağrısı yaptı. Kariyerküre Kurucusu Esra Kalyoncu Değerli de gençlerin kendi potansiyeline uygun yolları seçmesi gerektiğini belirterek ailelerin destekleyici olmalarının önemine işaret etti. Değerli, "En kıymetli yol, kendi sesinizi duyduğunuz yoldur" dedi. HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise kariyerin yalnızca meslek seçimi olmadığını vurgulayarak "Asıl soru 'hangi meslek' değil, 'ben kimim' olmalı. Gençlerin kendini tanıması doğru tercih için kritik" diye konuştu.

İLHAM VEREN BULUŞMA

Farklı alanlardan uzman isimlerin katıldığı paneller ve atölyelerle gençler hem ilham aldı hem de uygulamalı deneyim kazandı. Zirve, gençlerin kariyerlerini bilinçli şekilde şekillendirmelerine katkı sunan önemli bir buluşma noktası oldu.