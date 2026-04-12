Konsolosluk saldırısında yeni gelişme: 9 şüpheli tutuklandı
İstanbul Beşiktaş'ta yer alan İsrail Konsolosluğu'na yönelik geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürerken gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 17 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 12'si adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 Nisan'da İsrail Konsolosluğu'nun yakınlarındaki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada iki polis memuru hafif şekilde yaralanmıştı. Olayda, bir terörist öldürülmüş, iki terörist ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Soruşturma kapsamında, toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.