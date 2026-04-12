Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, Türk Kızılay Kadın İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen "Hilalin Işığında" Gazzeli anneler ve çocukları için dünyaya sanatla ses ver karma sanat sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, "Gazzeli anne ve çocuklar için dünyaya sanatınla ses ver" mottosuyla sanatseverlerle buluştu. Farklı sanat dallarından ve her yaştan 300 sanatçının eserinin bulunduğu sergide, Filistin'de katledilen 20 bin kadının isminin bulunduğu pankart da yer aldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergi, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş tarafından törenle açıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, "Filistin davası milletimizin de en önemli milli meselelerinden biridir. Filistin sadece ilk kıblemiz olan kutsal mekân Mescid-i Aksa dolayısıyla değil; her karışında ecdadın ayak izleri olması dolayısıyla da bizim milli davamızdır. Bizim milletimiz asla Filistin davasına sırt çevirmeyecek, asla yalnız bırakmayacaktır. Filistin'i savunmak İstanbul'u savunmak gibidir. Bir gün özgür bir Filistin mutlaka kurulacaktır. Bu uğurda çalışacağız" dedi.

GELİRLER GAZZE'YE

1 hafta boyunca devam edecek sergiden elde edilen gelir, Gazze'ye bağışlanacak. Sergide ayrıca İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat'ın annesi Hande Çelik'in yaptığı 3 eser de yer aldı.