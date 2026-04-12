MSB'den dikkat çeken Başkan Erdoğan paylaşımı: Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın ayırt etmeksizin masum sivilleri katleden İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından alçak bir paylaşıma imza atarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"TARİH İYİ BİLİR..."

Netanyahu ve Katz'ın skandal paylaşımlarına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler yağarken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Başkan Erdoğan'ın TSK mensuplarıyla bir araya geldiği fotoğrafı "#GününFotografı" etiketi ile paylaşan MSB, "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir." notunu düştü.