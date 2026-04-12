MSB'den dikkat çeken Başkan Erdoğan paylaşımı: Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır
Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı alçak paylaşımın ardından Türkiye'den peş peşe sert tepkiler yükselirken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Başkan Erdoğan'ın TSK mensuplarıyla bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan MSB, "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir." notunu düştü.
Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın ayırt etmeksizin masum sivilleri katleden İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından alçak bir paylaşıma imza atarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
İsrail Savunma Bakanı Katz da, alçakça iftiralar üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
"TARİH İYİ BİLİR..."
Başkan Erdoğan'ın TSK mensuplarıyla bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan MSB, "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir." notunu düştü.