Çağımızın Hitler’i hesap verecek

Türkiye, katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan seviyesiz ve mesnetsiz sözlerine sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur." İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun sicilinin belli olduğu vurgulanan açıklamada, "Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır" denildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun şu anki hedefinin devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmek olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçlarıyla yargılanan Netanyahu'nun ifadeleri, hakikatlerin ortaya konulmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir" diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise "(Netanyahu) Öldürdüğün her bebeğin, her kadının, her bir Müslümanın bedelini çok ağır ödeyeceksin. Sonun Hitler'den fena olacak" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da şunları kaydetti: "Herkes Netanyahu'nun başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir."