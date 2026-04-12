Özgür Özel’e Nevşehir’de Akın Gürlek sürprizi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

HP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in memleketi Nevşehir'deki miting alanının tam karşısında yer alan binaya pankart asıldı. Özel'in üzerinde bulunduğu aracın karşısındaki binaya asılan pankart, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Pankartta "Özgür burası Nevşehir! Sizde Silivri'nin arsızları, Uşak'ın pavyonları; bizde yiğitlerimizin düşmana 'Akın'ları, Reis'in 'Gürlek' aslanları meşhurdur" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Görgü tanıklarının aktardığına göre Özgür Özel, pankartı fark ettikten sonra oldukça sert tepki verdi. Miting öncesi yaşanan kriz, CHP'li yöneticiler içinde de kısa süreli gerginliğe neden oldu.