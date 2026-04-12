Sadakataşı’ndan 10 Gazzeli gaziye protez desteği
Sadakataşı Derneği, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Yıldız Konal Süslü ve Şengül Karslı ile birlikte Kahire'deki Gazzelilere yardım ulaştırdı. İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden 10 Gazzeliye protez uygulaması yapıldı. Nakdi yardım olarak bölgedeki 125 aileye zekât dağıtıldı. Milletvekili Şengül Karslı, Gazzelilerin onurlu duruşuna vurgu yaparak "Siz dik duracaksınız ki zalim kahrolsun" dedi. Genel Başkan Kemal Özdal, desteklerinden dolayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve tüm bağışçılara teşekkürlerini iletti.