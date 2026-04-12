Sanchez: Lübnan Gazze Olmasın

Siyonizm ve savaş karşıtı çıkışlarıyla dünyanın dikkatini çeken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Barcelona'da düzenlenen Avrupa Nabız Forumu'ndaki konuşmasında "Siyonist rejim uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor. Lübnan'da yeni bir Gazze'ye izin vermeyelim. AB'nin israil ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almasını önerdim" dedi. Öte yandan İsrail'in eli kanlı başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tehditlerine maruz kalan Sanchez, Çin'e giderek savaşa karşı diplomatik bir adım da attı. Sanchez 5 günlük Çin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşecek.