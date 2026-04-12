Su krizini Türkiye çözer

Suyun Nobeli olarak bilinen "Stockholm Su Ödülü" sahibi ve Birleşmiş Milletler Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü (UNU-INWEH)

Direktörü İranlı Kaveh Madani, kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 zirvesinin, su krizinin ele alınmasında önemli bir fırsat olacağını, Türkiye'nin de bu konuda önemli bir rol üstlenebileceğini ve bu konusundaki tartışmalara liderlik edebileceğini dile getirdi.

Madani "Suyun değerini ve stratejik önemini bilen, sınır aşan su yönetimine ilişkin sorunları ve zorlukları anlayan, aynı zamanda altyapı yatırımlarının hem faydalarını hem de olası olumsuz sonuçlarını deneyimlemiş bir ülke olarak Türkiye önemli bir konumda bulunuyor" dedi. COP31 İklim Zirvesi, 9-20 Kasım 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek.

BM iklim müzakerelerinin bu önemli ayağında, 190'dan fazla ülkeden temsilciler sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim finansmanı hedeflerini görüşmek üzere bir araya gelecek. COP31 BM İklim Değişikliği Konferansı, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" hareketinin küresel bir boyuta taşınması açısından tarihi bir önem taşıyor. AA