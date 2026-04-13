81 ilde Filistin için sabah namazı buluşması
İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü, Gazze'de yaşanan olayların sona ermesi ve Özgürlük Filosu'na destek için dualar edildi.Filistin'e destek amacıyla sabah namazında Konya'daki tarihi Kapu Camii'nde yüzlerce kişi bir araya geldi. Sabah namazının ardından Filistin ve Gazze için dualar edildi. Yüzlerce vatandaş Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua etti. Adana'da tarihi Ulu Cami'nde sabah namazını kılan vatandaşlar Gazze için dualar etti. Trabzon'da ise vatandaşlar Ayasofya Camii'nde bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, "Sumud Filosu'na tam destek veriyoruz" dedi. Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edilirken, Filistin'de barış ve huzurun sağlanması temennisinde bulunuldu. Kırıkkale'de Nokta Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, Gazze için dua etti. İstanbul'da da 39 ilçede de vatandaşlar sabah namazında buluştu.
Tolga YANIK - Murat KARAMAN - Özgür ÖZDEMİR - Mehtap AYDOĞAN - Hakan GÖKKAYA - Mustafa BAKIRHAN / SABAH
