Bölgenin kaderini değiştirecek proje

Şırnak ile Van Şırnak arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak dev karayolu projesinde çalışmalar sürüyor. 2013'te başlayan projenin 2028'de tamamlanması hedefleniyor. Başta Şırnak olmak üzere bölgenin her yönden gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Şırnak merkez yakınlarındaki Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen dev Şırnak-Van Karayolu ve Tünel Projesi, iki şehir arasındaki mesafeyi de 390 kilometreden 190 kilometreye düşürmeyi hedefliyor. Bu proje, yolculuk süresini 6 saatten 2 saate indirerek, bölgedeki ulaşımı büyük ölçüde iyileştirecek. Şırnak-Van Karayolu, Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısı'nı Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'ya bağlayarak uluslararası ticaret hacmini de artıracak. Habur Sınır Kapısı, yıllık ortalama 12-15 milyar dolar ticaret hacmi ile İran ve Irak arasında güvenli bir hat oluşturacak. Bu yol, Irak'tan Karadeniz'e uzanan hat için de stratejik bir öneme sahiptir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölge halkı daha güvenli ve hızlı bir ulaşım ağına kavuşacak, ekonomik ve ticari ilişkilerin de güçleneceği belirtildi.

15 KM TÜNEL YAPILIYOR

Projede 9'u Şırnak, 3'ü Van'da 12 tünel bulunuyor. Toplam tünel uzunluğu 15 kilometre. İlk tünel Şırnak'ta 2.845 metre uzunluğunda ve tamamlanma aşamasında. Yıllık 4-4.5 milyar TL tasarruf sağlanması bekleniyor. Van, Şırnak ve Siirt'te ekonomik ve ticari ilişkileri güçlenecek. K.Irak ile doğrudan bağlantı sağlanacak.