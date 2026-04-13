Maltepe’de rüşvet zulmü

İstanbul'da CHP yönetimindeki Maltepe'de belediye iştiraklerinden kiraladığı taşınmazda faaliyet gösteren işletmeci Güven Deniz, Maltepe Belediyesi'nin üst düzey bürokratları hakkında şok iddialarda bulundu. Savcılık tutanaklarına yansıyan olayda Deniz; rüşvet talebiyle karşılaştığını, ardından da mülki idarenin ve mahkemenin durdurma kararlarına rağmen iş yerinin zorla tahliye edilmek istendiğini belirtti.

İşletmeci Güven Deniz ifadesinde, 17 Ekim 2025'te Emlak İstimlak Müdürü Yavuz Selim B. tarafından görüşmeye çağrıldığını anlattı. Deniz, ilgili müdürün kendisinden açıkça 1.5 milyon TL para talep ettiğini, bu paranın ödenmemesi durumunda ise kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği şeklinde tehdit edildiğini iddia etti. Bu görüşmenin ardından baskılara boyun eğmeyen işletmeci şikayetçi oldu. Deniz, "Belediye yetkilileri, iş yerimi yıkmaya çalıştı. Mahkemenin "yürütmeyi durdurma" kararına rağmen saldırı devam etti" dedi. Savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.