MSB'den fotoğraflı mesaj: Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepkiler sürerken Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karargahta yer aldığı ve Türk askerinin selam durarak kendisini karşıladığı bir fotoğrafa yer verilen paylaşımda, "Buralarda herkesin sözü, biz konuşana kadardır. Tarihi biz biliriz" ifadeleri yer aldı. Söz konusu paylaşımın, Netanyahu'nun açıklamalarına dolaylı bir yanıt niteliği taşıdığı değerlendirilirken, Ankara'nın mesajının hem iç kamuoyuna hem de uluslararası çevrelere yönelik bir kararlılık vurgusu içerdiği yorumları yapıldı. MSB'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş etkileşim aldığı görüldü.