SON DAKİKA: Bursa’daki yolsuzluk skandalında şok detaylar ortaya çıktı! CHP’li Bozbey’in kod adı ’büyük adam’! Çuval dolusu para böyle taşınmış...

Bursa'da ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ile ilgili Müteahhit Deniz Bozkurt'un emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı. Deniz Bozkurt, ifadelerinde 2019 yılında ortağı olduğu Kutlu Deniz İnşaatın Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi'nde bir proje için emsal bedel karşılığı üzerinden belediye ile yapılan rüşvet pazarlığının detaylarını anlattı.

Bozkurt ifadesinde şu ayrıntılara yer verdi: "Bizim projemiz Mavi İnci Konakları Emek 22 Sitesi idi. Burada kentsel dönüşüm söz konusuydu. Emsal değeri benim bildiğim kadarı 1 idi. Lakin kentsel dönüşüm alanı olduğu için 0.5 oranında emsal artışı veriliyordu. Bizim yapacağımız proje toplam olarak 10 Blok ve 328 daire olacaktı. Burada önce ana proje yapıldı. Bu ana proje Nilüfer Belediyesine onaylanmak maksatlı verildi. Daha sonra biz Kentsel Dönüşüm Projesi olduğu için yasal emsal artışını Nilüfer Belediyesi'nden talep ettik. Ancak Nilüfer Belediyesi yasal emsal uygulanmayacağını söyledi."

MİLYONLUK PAZARLIK CAFEDE

Bu dönemde belediye ile irtibatı kesmediklerini ifade eden Deniz Bozkurt, ortakları Tuğrul Kutluay, Sırrı Aydın birlikte Mustafa Bozbey'in rüşvet işlerini yürüten Hüseyin Gür ile temasa geçti. Bursa'da Cafe Latada pazarlık yaptıklarını anlatan Deniz Bozkurt, bu görüşmede pazarlığın 5 daire 20 milyon TL'den başladığını ancak daha sonra 3 daire 14 milyon TL'ye anlaşıldığını ifade etti.

RÜŞVET BELEDİYENİN HER KADEMESİNDE

Anlaşmanın sağlanması üzerine Hüseyin Gür firma sahiplerini Belediye İmar Bölüm Şefi Ayşegül Erkol ile irtibatlandırdı. Erkol ile irtibatı Tuğrul Kutluay sağladığını belirten Bozkurt şöyle devam etti: "Ayşegül Erkol, firma sahiplerinden sürekli 'belediyeye bilgisayar lazım, belediyeye telefon lazım" diye istekte bulunuyordu. Ayşegül Erkol isteklerini bazen de Hüseyin Gür ile iletiyordu. Ayşegül Erkol'un bu istekleri için biz ara ara elden nakit para veriyorduk"