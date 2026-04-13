  • SON DAKİKA: Bursa'daki yolsuzluk skandalında şok detaylar ortaya çıktı! CHP'li Bozbey'in kod adı 'büyük adam'! Çuval dolusu para böyle taşınmış...

Bursa’da ortaya çıkan ve birçok kişinin tutuklandığı “rüşvet ve yolsuzluk “soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada yolsuzluk sarmalındaki isimler tarafından 'Büyük Adam' olarak kodlanan Mustafa Bozbey'in talimatları da soruşturma dosyasına girdi. Bozbey’in rüşvet aldığı firmaya aracılar vasıtasıyla “Büyük adamın talimatı var.” şeklindeki beyanı dosyada yer aldı. Talimatı alan firma yetkilileri kentsel dönüşüm alanında yapılan proje için dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e çuvallar dolusu para götürdü.

Kerim CENGİL

Bursa'da ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ile ilgili Müteahhit Deniz Bozkurt'un emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı. Deniz Bozkurt, ifadelerinde 2019 yılında ortağı olduğu Kutlu Deniz İnşaatın Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi'nde bir proje için emsal bedel karşılığı üzerinden belediye ile yapılan rüşvet pazarlığının detaylarını anlattı.

Bozkurt ifadesinde şu ayrıntılara yer verdi: "Bizim projemiz Mavi İnci Konakları Emek 22 Sitesi idi. Burada kentsel dönüşüm söz konusuydu. Emsal değeri benim bildiğim kadarı 1 idi. Lakin kentsel dönüşüm alanı olduğu için 0.5 oranında emsal artışı veriliyordu. Bizim yapacağımız proje toplam olarak 10 Blok ve 328 daire olacaktı. Burada önce ana proje yapıldı. Bu ana proje Nilüfer Belediyesine onaylanmak maksatlı verildi. Daha sonra biz Kentsel Dönüşüm Projesi olduğu için yasal emsal artışını Nilüfer Belediyesi'nden talep ettik. Ancak Nilüfer Belediyesi yasal emsal uygulanmayacağını söyledi."

MİLYONLUK PAZARLIK CAFEDE

Bu dönemde belediye ile irtibatı kesmediklerini ifade eden Deniz Bozkurt, ortakları Tuğrul Kutluay, Sırrı Aydın birlikte Mustafa Bozbey'in rüşvet işlerini yürüten Hüseyin Gür ile temasa geçti. Bursa'da Cafe Latada pazarlık yaptıklarını anlatan Deniz Bozkurt, bu görüşmede pazarlığın 5 daire 20 milyon TL'den başladığını ancak daha sonra 3 daire 14 milyon TL'ye anlaşıldığını ifade etti.

RÜŞVET BELEDİYENİN HER KADEMESİNDE

Anlaşmanın sağlanması üzerine Hüseyin Gür firma sahiplerini Belediye İmar Bölüm Şefi Ayşegül Erkol ile irtibatlandırdı. Erkol ile irtibatı Tuğrul Kutluay sağladığını belirten Bozkurt şöyle devam etti: "Ayşegül Erkol, firma sahiplerinden sürekli 'belediyeye bilgisayar lazım, belediyeye telefon lazım" diye istekte bulunuyordu. Ayşegül Erkol isteklerini bazen de Hüseyin Gür ile iletiyordu. Ayşegül Erkol'un bu istekleri için biz ara ara elden nakit para veriyorduk"

"BÜYÜK ADAMDAN MESAJ VAR"

Bozkurt, 2019'un ilk aylarında Hüseyin Gür'ün Tuğrul Kutluay'ı arayarak "Büyük adamın talimatı var. Avukatın yanına gidin. Size söylemek istedikleri var "dediğini aktardı. Bunun üzerine Bursa 10. notere yakın bir yerdeki avukatlık ofisine giden Tuğrul Kutluay ve Hüseyin Gür burada 3 adet taşınmaza ilişkin 'satım vaatli sözleşme' yaptı. Rüşvete konu olan 14 milyon TL'nin elden nakit olarak Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Yılmaz Adıgüzel'e verilmesi konusunda anlaşıldığını belirtti.

RÜŞVET PARASI İÇİN ARAP FON

Tüm bu istekleri kabul eden firma yetkilileri nakit parayı ödemek için firmaya yabancı Arap yatırımcı buldu. Bu şahıslara proje üzerinden satış yapılarak nakit girişi sağlandı. Aldıkları parayı çuvallara dolduran firma sahipleri Malatyalılar Derneğine gitti. Para dolu çuvallar burada Zabıta müdürü ve aynı zamanda dernek başkanı olan Yılmaz Adıgüzel'e teslim edildi. Bozkurt bu süreçten kısa bir süre sonra projenin onaylandığını ifade etti. Mevcut emsal ile 328 daire iken rüşvetin ardından 428 daireye çıktı.

ARACI RUHSATLARI ÜZERİNE ALMIŞ

Emsal artışı yapılan projeyi yeni seçilen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem onayladı. İnşaatın ruhsatları Hüseyin Gür adına çıkartıldı. Hüseyin Gür, ruhsatları sakladığını ve kendisine verilmesi gereken dairelerin verilememesi halinde bunları iptal edeceğini firma yetkililerine söyledi.

RÜŞVET DAİRELERİ İÇİN İCRALIK OLMUŞLAR

Firma ortaklarından Tuğrul Kutluay, 14 milyonu nakit verdiği için rüşvete konu olan 3 daireyi vermek istemediğini söyledi. Bunun üzerine avukatlık ofisinde yapılan 'satım vaadi sözleşmesine' istinaden Tuğrul Kutluay'a icra takibi başlatıldı. Bunun üzerine Tuğrul Kutluay mecbur kaldığı için Emek 22 sitesinden 3 Adet taşınmaza ilişkin tapuyu Hüseyin Gür isimli şahsın adına verdi.

BİRÇOK DERNEKTE KAYDI VAR

Yılmaz Adıgüzel; isimli şahsın Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi, Malatyalılar Kültür Ve Dayanışma Derneği, Bursa Zabıta Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Derneklerinde aktif olarak kaydı ortaya çıktı.

FİRMA SAHİBİ SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Bursa'da ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında belediye çalışanlarına rüşvet verdiği ileri sürülen Kutludeniz İnşaat Firması ortağı Sırrı Aydın suç makinası çıktı. 44 yaşındaki Sırrı Aydın, 'tehdit, evden hırsızlık, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik başta olmak üzere toplam 49 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

