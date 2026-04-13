TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Dick ile görüştü

Genel Kurulun yapılacağı otelde gerçekleşen görüşmede, Meclis Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Avustralya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümünün gelecek yıl idrak edileceğini, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından bu anlamlı yıl dönümünün bir fırsat olarak değerlendirebileceğini ifade etti.

Kurtulmuş, mevkidaşı Dick'i gelecek yıl düzenlenecek Anzak Günü etkinliklerine ve TBMM'ye davet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya'daki yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Türk toplumunun, ülkeler arasındaki bağları güçlendiren önemli bir unsur olduğunu da vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında geçen yıl düzenlenen Yüksek Düzeyli Konferans sırasında Batılı 11 ülkenin daha Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katılmasının, Filistin meselesi ve iki devletli çözümün canlı tutulması adına önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu ülkeler arasında Avustralya'nın yer almasından memnuniyet duyduklarını ve tutumlarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Görüşmede, ayrıca Avustralya ile ortak bulunulan uluslararası asamblelerdeki iş birlikleri de ele alındı.