TBMM’de gündem sosyal medya
Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak Genel Kurul, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşmeye devam edecek. Teklifle, sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Sosyal medya sağlayıcılarına yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezaları verilecek. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bant daraltması cezaları da verilebilecek. Teklifle, oyun platformlarına ilişkin düzenlemelere de gidilecek. Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformu, Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemekle ve bu temsilciye dair bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirmekle yükümlü olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek. Genel Kurul oturumlarına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek. Gazze ve İran başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de masaya yatırılacak.