157 ülkenin parlamento başkanı İstanbul’da buluşuyor
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle tüm dünyada bir kaos yaşanırken dünya siyasetinin kalbi İstanbul'da atacak. 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na 157 ülkeden parlamento başkanı ve siyasetçi katılacak. 183 ülkenin üye olduğu PAB'a Türkiye, 30 yıl sonra tekrar ev sahipliği yapmış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü meclis başkanları ve yabancı heyet başkanları ile Dolmabahçe Sarayı'ndaki akşam yemeğinde bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, dün PAB Yürütme Komitesi toplantısında konuştu. 152'nci Genel Kurul'un temasındaki "umudu beslemek, barışı güvence altına almak ve gelecek nesiller için adaleti sağlamak" kavramlarının sadece bir özlem değil, parlamentolara emanet edilmiş bir sorumluluk olduğunu belirten Kurtulmuş, "Adaletsizliğe ve çatışmalara karşı sesimizi yükseltmek ve daha iyi bir dünya için yeni fikirler geliştirmek, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur" dedi.