Adalet Bakanı Akın Gürlek'tan Gülistan Doku dosyası açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin araştırılmaktadır
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek açıklamasında "Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Dosya yeniden açılırken dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli için gözaltı kararı alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.
— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 14, 2026
