Aile, milli güvenlik meselesidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen Ideathon Yarışması'nın finalinde konuştu:

Son yıllarda dünya genelinde belli odaklar tarafından hedef tahtasına konulan aile, toplumun hareket ve mukavemet merkezidir. Bireyden aileye, aileden millete uzanan zincirin halkalarında yaşanacak ufak bir kırılma, Allah muhafaza, tamiri ve telafisi uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getirecektir.

Bunun için aileye yönelen her saldırının aynı zamanda milletin ve devletin omurgasını nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bu bakımdan bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz.

Günümüzde farklı türleriyle bağımlılık, aileye yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Bağımlılık illetine karşı mücadeleye bunun için büyük önem veriyoruz. Sanal bahis ve kumardan sosyal medyaya, tütün ürünlerinden alkol ve uyuşturucuya kadar çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ailelerimizi bağımlılık illetinden uzak tutmak için yoğun gayret sarf ediyoruz.

Ekran bağımlılığı ve sonsuz kaydırma gibi yeni bağımlılıklar, bilhassa küçük yaştaki yavrularımız üzerinde yıkıcı etkiler oluşturuyor.





BAĞIMLILIK VAHİM BOYUTTA



Bağımlılık sorunu vahim boyutta. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu anda dünya genelinde 1.25 milyar yetişkin, tütün ürünü kullanıyor. Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi, tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Saha çalışmaları, elektronik sigaraların da etkisiyle son yıllarda Türkiye'de sigaraya başlama yaşının maalesef düştüğünü gösteriyor. Çocuklar okul harçlıklarını buraya yatırıyor. Anneler, babalar çocuklarının rızkını, üzülerek söylüyorum, sigara denilen illete yatırıyor. Vatandaşlarımız sağlığından, ülkemiz ise milyarlarca lirayı bulan devasa bir ekonomik kaynaktan oluyor.





KARARLILIKLA ÜZERİNE GİDECEĞİZ



Sanal bahis, şans oyunu ve kumar bağımlılığı ciddi bir sorun. Kasımda sanal ortamda yasadışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planını uygulamaya geçirdik. İlk 6 aylık veriler, aldığımız idari, mali ve hukuki tedbirler sayesinde sorunun kontrol altına alınmaya başlandığına işaret ediyor. Bunu doğru yolda olduğumuzun bir delili olarak görüyor, yasadışı bahis, şans oyunu ve kumarın üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz.

CHP SUÇ ÖRGÜTLERİNİN GÜDÜMÜNDE



Başkan Erdoğan, CHP lideri Özel'in açıklamalarına sosyal medyada paylaştığı açaklamayla tepki gösterdi:

CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun.

İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde "yolsuzluklardan arınma başkanlığı" kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu'nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur.

Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor.

"Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz" diye övünen CHP'nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Resul Ekrem ŞAHAN/ ANKARA