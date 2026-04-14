Akademi’nin ilk dersi Bakan Tekin’den

Milli Eğitim Akademisi, dün itibarıyla öğretmen adaylarına kapılarını açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk dersle başlayan hazırlık eğitimi, 7 ilde bulunan 12 uygulama merkezinde eşzamanlı olarak hayata geçirildi. İstanbul'daki Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde öğretmen adaylarıyla bir araya gelen Bakan Tekin, diğer merkezlere de canlı bağlantıyla hitap etti. Bakan Tekin, öğretmenliği "vicdanda kurulan bir ahit" olarak tanımlayarak, mesleğin sadece bilgi aktarmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bir neslin inşasında belirleyici rol oynadığını vurguladı. Öğretmen adaylarının büyük bir sorumluluğun eşiğinde olduklarını belirten Tekin, bu sürecin sıradan bir eğitim aşaması olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Milli Eğitim Akademisi'nin en dikkat çeken yönlerinden biri teorik bilgi ile sınıf pratiği arasındaki boşluğu kapatmayı hedefleyen yapısı olacak. Programın yaklaşık 600 saatlik uygulama, 480 saatlik doğrudan öğretmenlik deneyimi içerecek şekilde planlandığını açıklayan Tekin, öğretmen adaylarının sahaya daha donanımlı hazırlanacağını söyledi. Akademi programı yalnızca alan bilgisiyle sınırlı kalmıyor. Demokrasi kültüründen rehberliğe, aile iletişiminden eleştirel düşünmeye, yapay zekâdan veri temelli değerlendirmeye kadar geniş bir içerik sunuluyor. Böylece öğretmen adaylarının çok yönlü bir bakış açısıyla yetişmesi hedefleniyor.

KÖKLERDEN GELECEĞE

Tekin, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de değinerek, yeni yaklaşımın bilgiyi beceriyle, beceriyi değerle bütünleştiren bir yapıya dayandığını ifade etti. Eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Tekin, aynı zamanda kültürel sürekliliği ve toplumsal hafızayı güçlendiren bir süreç olarak ele alındığını belirtti.



MESLEĞE GEÇİŞTE YENİ EŞİK

Milli Eğitim Akademisi'nin üniversitelerin yerine geçen bir yapı olmadığını özellikle vurgulayan Tekin, amacın mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin daha güçlü bir hazırlık sürecinden geçmesini sağlamak olduğunu dile getirdi. Akademi ile deneyimli öğretmenlerle yeni mezunlar arasında güçlü bir etkileşim zemini kurulması hedefleniyor. Yeni modelle birlikte öğretmenliğe geçiş süreci, sadece bir atama aşaması olmaktan çıkarılarak planlı, uygulama ağırlıklı ve bütüncül bir hazırlık dönemine dönüştürülüyor.