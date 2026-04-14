Bakan Kacır: “Dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul’da kuruyoruz”

'TÜRKİYE'NİN İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜNLERİN YÜZDE 95'İ SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN OLUŞMAKTADIR' Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluştuğuna dikkat çeken Bakan Kacır, "Bugün ihracat başarısından söz edebiliyorsak bunun arkasında sanayinin daha yüksek katma değerli üretim başarısı vardır. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. 36 milyar dolarlık ihracatı 274 milyar dolara çıkarabilmemizin arkasında sanayimizin tüm sektörlerinde; otomotivden makineye, kimyadan gıda endüstrisine tüm sektörlerimizde ortaya konan başarının muazzam bir payı var. Dolayısıyla aslında bu bir ekosistem meselesi, bir ağ meselesi. Elbette bunun en önemli unsurlarından biri insan kaynağı. Araştırma-geliştirme alanında yol almak için öncelikle beşeri sermayenize yatırım yapmanız lazım. İşte Türkiye'nin Ar-Ge insan kaynağını 23 yıl içerisinde 29 binden 311 bine yükseltmek aslında bütün bu başarı hikayesini harekete geçiren ve mümkün kılan en temel unsur" dedi.

'BUGÜN 8 BİN 700'E YAKIN ŞİRKET TÜRKİYE'NİN TEKNOPARKLARINDA ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, İNOVASYON YAPIYOR' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoparkların sayısını 2'den 114'e çıkardık. Teknoparklarımızda 23 yıl önce sadece 56 şirket faaliyet gösteriyorken bugün 8 bin 700'e yakın şirket Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme, inovasyon yapıyor. Bugün özellikle oyun sektöründe, bugün bir araya gelmemize vesile olan bu merkezin de ana odağı olan oyun sektöründe birkaç gencin bir araya gelip kurduğu, halihazırda da 20-30 gencin çalışmakta olduğu ve henüz ömrünün ilk basamaklarında, çalışma hayatının ilk yıllarında olan teknoloji girişimleri milyar dolar değerlemeye ulaşabiliyor. Ne kadar Turcornumuz olursa, onların her birinden doğacak onlarca, yüzlerce girişimle aslında bütün ekosistemimiz o kadar güçlü hale gelecek. Biz de bu anlayışla hem Turcorn 100 programını hayata geçirdik ve halihazırda 39 teknoloji girişimimizi milyar dolar değerlemeye eriştirmek için terzi usulü desteklerle büyütmeye gayret ediyoruz. Hem özel sektörün bu yolculukta özellikle TEKMER'lere öncülük etmesini sağlayacak adımlar attık. KOSGEB desteğiyle kurduğumuz TEKMER'ler girişim ekosistemimizde teknoparkların, Ar-Ge tasarım merkezlerinin tamamlayıcı bir unsuru haline geldiler. Türkiye'de girişimcilik alanına sunduğumuz destekleri ve altyapıları standart hale getirmek için Go Girişim Ofisi modelini oluşturduk ve hedefimiz bu yıl 81 şehrimizin tümünde girişim ofislerimizin hayata geçmiş olması" dedi.