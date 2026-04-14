Bakan Kacır: “Dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul’da kuruyoruz”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Entertech Maslak Go ve Startgate TEKMER açılış töreninde konuştu. Bakan Kacır, " Bugün Türk özel sektörü ortaya koyduğu başarı hikayeleriyle, farklı sektörlerde dünyada adından söz ettiren öncü başarı hikayelerine imza atabilen bir konumdadır" ifadelerine yer verirken, "Dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul'da kuruyoruz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Entertech Maslak Go ve Startgate TEKMER açılış törenine katıldı. Törene Bakan Kacır'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve DTech Cloud Kurucusu Murat Oktay, Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Ramazan Cin, StartGate CEO'su Mustafa Cihat, ENTERTECH İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Nuri Aydın da katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından Bakan Kacır'a hediye taktim edilmesinin ardından kurdele kesimiyle program son buldu. Toplam 4 bin 200 metrekarelik alanda kurulan kampüs; modern ofis alanları, ileri teknoloji altyapısı ve güçlü iş ağıyla özellikle dijital oyun ve kreatif teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimcilere ev sahipliği yapacak. Entertech ve StartGate iş birliğiyle hayata geçirilen merkez; mentörlük, danışmanlık, eğitim, prototipleme ve yatırımcı buluşmalarını kapsayan uçtan uca bir girişimcilik ekosistemi sunacak. Kampüsün, fikir aşamasındaki projelerin ürünleşmesine, pazara açılmasına ve küresel ölçekte büyümesine katkı sağlaması hedefleniyor.
'TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN AR-GE HARCAMALARI DA 350 MİLYON DOLARDAN 14 MİLYAR DOLARA ERİŞTİ'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu yıl itibarıyla inşallah Türkiye'nin 100 üniversitesinde milli teknoloji atölyeleri kurmuş olacağız. Türkiye son 23 yılda teknoloji geliştirme yolculuğunda büyük mesafe kat etti. 23 yıl öncesine döndüğümüzde araştırma, geliştirme, inovasyon gibi kavramların özel sektörümüzde çok gündemde olmadığı bir dönemin var olduğunu biliyoruz. Fakat şimdi Türk özel sektörü Türkiye'de araştırma geliştirmenin öncüsü haline geldi. Türkiye'nin toplam Ar-Ge harcamaları 1,2 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselirken, Türk özel sektörünün Ar-Ge harcamaları da 350 milyon dolardan 14 milyar dolara erişti. Bugün Türk özel sektörü ortaya koyduğu başarı hikayeleriyle, farklı sektörlerde dünyada adından söz ettiren öncü başarı hikayelerine imza atabilen bir konumdadır" dedi.