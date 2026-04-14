Efkan Ala: Türkiye’nin aktif politikası rahatsız etti
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, A Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dış politikada attığı stratejik adımları değerlendiren Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler diplomasisinin küresel bir model haline geldiğini belirterek, "Sessiz dış politikanın yerini proaktif bir anlayışın alması, katliam şebekelerini rahatsız etmiştir. Çünkü bugün alışageldikleri gibi olup bitenlere ses çıkarmayan Türkiye değil olup bitenleri yönlendiren bir Türkiye var" dedi.