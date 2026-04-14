Entertech Maslak Go ve Startgate TEKMER törenle açıldı

Maslak'da düzenlenen Entertech Maslak Go ve Startgate TEKMER açılışı gerçekleştirildi. Tanıtım filminin ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl itibarıyla Türkiye'nin 100 üniversitesinde milli teknoloji atölyelerinin kurulmuş olacağını ifade ederek, "Türkiye son 23 yılda teknoloji geliştirme yolculuğunda büyük mesafe katetti. 23 yıl öncesine döndüğümüzde araştırma, geliştirme, inovasyon gibi kavramların özel sektörümüzde çok gündemde olmadığı bir dönemin var olduğunu biliyoruz. Fakat şimdi Türk özel sektörü Türkiye'de araştırma geliştirmenin öncüsü haline geldi. Türkiye'nin toplam AR-GE harcamaları 1,2 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselirken, Türk özel sektörünün AR-GE harcamaları da 350 milyon dolardan 14 milyar dolara erişti. Bugün Türk özel sektörü ortaya koyduğu başarı hikayeleriyle, farklı sektörlerde dünyada adından söz ettiren öncü başarı hikayelerine imza atabilen bir konumdadır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜNLERİN YÜZDE 95'İ SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN OLUŞMAKTADIR"

Bakan Kacır, Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin yüzde 95'inin sanayi ürünlerinden oluştuğunu söyleyerek, "Bugün ihracat başarısından söz edebiliyorsak bunun arkasında sanayinin daha yüksek katma değerli üretim başarısı vardır. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. 36 milyar dolarlık ihracatı 274 milyar dolara çıkarabilmemizin arkasında sanayimizin tüm sektörlerinde; otomotivden makineye, kimyadan gıda endüstrisine tüm sektörlerimizde ortaya konan başarının muazzam bir payı var. Dolayısıyla aslında bu bir ekosistem meselesi, bir ağ meselesi. Elbette bunun en önemli unsurlarından biri insan kaynağı. Araştırma-geliştirme alanında yol almak için öncelikle beşeri sermayenize yatırım yapmanız lazım. İşte Türkiye'nin AR-GE insan kaynağını 23 yıl içerisinde 29 binden 311 bine yükseltmek aslında bütün bu başarı hikayesini harekete geçiren ve mümkün kılan en temel unsur" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ BU YIL 81 ŞEHRİMİZİN TÜMÜNDE GİRİŞİM OFİSLERİMİZİN HAYATA GEÇMİŞ OLMASIDIR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoparkların sayısını 2'den 114'e çıkardık. Teknoparklarımızda 23 yıl önce sadece 56 şirket faaliyet gösteriyorken bugün 8 bin 700'e yakın şirket Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme, inovasyon yapıyor. Bugün özellikle oyun sektöründe, bugün bir araya gelmemize vesile olan bu merkezin de ana odağı olan oyun sektöründe birkaç gencin bir araya gelip kurduğu, halihazırda da 20-30 gencin çalışmakta olduğu ve henüz ömrünün ilk basamaklarında, çalışma hayatının ilk yıllarında olan teknoloji girişimleri milyar dolar değerlemeye ulaşabiliyor. Ne kadar Turcornumuz olursa, onların her birinden doğacak onlarca, yüzlerce girişimle aslında bütün ekosistemimiz o kadar güçlü hale gelecek. Biz de bu anlayışla hem Turcorn 100 programını hayata geçirdik ve halihazırda 39 teknoloji girişimimizi milyar dolar değerlemeye eriştirmek için terzi usulü desteklerle büyütmeye gayret ediyoruz. Hem özel sektörün bu yolculukta özellikle TEKMER'lere öncülük etmesini sağlayacak adımlar attık. KOSGEB desteğiyle kurduğumuz TEKMER' ler girişim ekosistemimizde teknoparkların, AR-GE tasarım merkezlerinin tamamlayıcı bir unsuru haline geldiler. Türkiye'de girişimcilik alanına sunduğumuz destekleri ve altyapıları standart hale getirmek için Go Girişim Ofisi modelini oluşturduk ve hedefimiz bu yıl 81 şehrimizin tümünde girişim ofislerimizin hayata geçmiş olması" ifadelerini kullandı.

"YARATICI FİKİRLERİN TÜRKİYE'DE OTURMA VE ÇALIŞMA SÜREÇLERİNİ ÇOK KOLAYLAŞTIRDIK BEYİN GÖÇÜNÜ SAĞLADIK"

Türkiye Tech Visa programıyla birlikte teknoloji girişimlerinin ve bu şirketlerde çalışan bireylerin Türkiye'de oturma ve çalışma süreçlerini çok kolaylaştırdıklarına değinen Bakan Kacır, " 2011-2015 arasında yıllık 50 milyon dolar olan, 2016-2020 arasında yıllık 100 milyon dolar olan girişim sermayesi hacmi, 2021-2025 arasında son 5 yılda ortalama 1,1 milyar dolara erişti. Türkiye'de yıllık girişim sermayesi yatırım hacmi bir önceki 5 yılın 11 misli, ondan önceki 5 yılın 22 misli büyüklüğe erişti. Bunu daha da büyüteceğiz. Türkiye Tech Visa programını başlattık. Bu programla Çalışma Bakanlığımızla birlikte teknoloji girişimlerinin ve bu şirketlerde çalışan bireylerin Türkiye'de oturma ve çalışma süreçlerini çok kolaylaştırdık. Daha önce 6 aydan uzun süren bu süreçleri 2 hafta gibi bir zamana indirdik. Sadece 2 hafta içerisinde buradaki girişimler de dahil olmak üzere bu ekosistemdeki girişimlerde çalışacak insan kaynağına Türkiye'de çalışma ve oturma izni sunabiliyoruz. Bu programla şimdiye kadar 5 bine yakın teknoloji geliştiricisi Türkiye'mize taşındı; çalışmalarını artık Türkiye'mizde sürdürüyor. Nitelikli insan kaynağını çekebilmek, bu yarışta inanıyoruz ki Türkiye için önemli avantajlar sunacak" dedi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK GİRİŞİMCİLİK MERKEZİNİ İSTANBUL'DA KURUYORUZ"

Dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul'da kurduklarını söyleyen Bakan Kacır, "Dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul'da kuruyoruz. Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarını Terminal İstanbul markasıyla bir teknoparka dönüştürdük. Şimdi Atatürk Havalimanı terminal binalarında dünyanın en büyük startup merkezi, teknoloji girişimciliği merkezi kuruluyor. İnşallah bunun ilk fazını Haziran ayında açacağız ve İstanbul'umuza kazandıracağız. Peşinden birinci yılın sonunda büyük bir fazın daha açılışını yapacağız ve 2 yıl içinde Atatürk Havalimanı terminal binalarının tamamını sizlere, teknoloji girişimcilerine inşallah kazandırmış olacağız. İnanıyorum ki orası da yine küresel düzeyde Türk teknoloji girişimlerine olan ilgiyi güçlendirecek önemli bir adım olacak. Daha erken yaşlardan itibaren gençlerimizi bu yolculuğa kazanabilmek için de; bir yandan dünyanın en büyük teknoloji festivallerini, TEKNOFEST'i düzenlemeye, bir yandan Türkiye'nin dört bir yanında Deneyap Teknoloji Atölyeleri gibi altyapılar kurarak 11 yaşından itibaren gençleri, bu alana ilgisi olan ve bu alanda yetkinlik sahibi olan gençleri il il, ilçe ilçe, kasaba kasaba, köy köy tespit etmeye, onları teknoloji eğitim programlarına dahil etmeye ve bu yolculukta onlarla birlikte yürümeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

"OYUN GİRİŞİMİ SAYISI AÇISINDAN AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADAYIZ"

Oyun girişimi sayısı açısından Avrupa'da ikinci sırada olduklarını söyleyen Bakan Kacır, " Biz oyun sektörlerini de diğer sektörlerimizin yanında güçlü şekilde destekliyoruz. Bize düşen burada ki StartGate tek merkez gibi kümelenme altyapılarının daha fazla Türkiye'de oyun girişimcilerine hizmet sunabilir hale gelmesi ve bu alanda finansman kaynaklarının yükselmesine imkan tanıyabilmek. Bakanlık olarak bu adımları atmaya devam edeceğiz. Kümelenme projesini destekleyerek ve bu adresi kümelenmenin, oyun kümelenmesinin merkezi haline getirerek aslında bu yaklaşımı ortaya koymuş olduk. İnşallah önümüzdeki dönemde de oyun girişimlerinin Türkiye'de daha da büyümesini, hali hazırda Avrupa'da ikinci sıradayız oyun girişimi sayısı açısından. İnşallah Avrupa birinciliğine hızla erişebilmeyi, dünyanın dört bir yanında başarı hikayeleriyle gururumuz olan Türk oyunlarının sayısının artmasını sağlamayı hep beraber başaracağız" şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından hediye takdimi ve fotoğraf çekimi yapılarak girişim merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Ardından Bakan Kacır, merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.