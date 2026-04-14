Eski TBMM Başkanı Cindoruk son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cindoruk'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eski bakanlardan Cavit Çağlar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Gürsel Tekin, Bedrettin Dalan ile siyaset dünyasından isimler ve vatandaşlar da katıldı.

Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk dua ederken, çocukları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Cindoruk'un yakınlarından helallik alındı, dualar edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in omuz verdiği tabut, tören mangası eşliğinde cenaze aracına bindirildi. Cindoruk'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, Cindoruk'un ailesinin cenazeden sonra Taksim Divan Otel'de taziyeleri kabul edeceği kaydedildi.