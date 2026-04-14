Gösterdiğimiz birliktelik takdire şayan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, şunları söyledi:ABD ve İsrail'in haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşru saldırısından sonra hem bölgesel güvenlik hem küresel güvenlik açısından çok vahim sonuçlar ortaya çıktı. Artık NATO içerisinde bile çatlak olacak noktaya gelindi. Ateşkes ortamının muhakkak korunması gerekir.İsrail'in barışı sabote etme faaliyetleri devam ediyor. Barış iradesi olduğu için Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Türkiye'nin bir bütün olarak muhalefet partileri dâhil Netanyahu ve soykırım şebekesine karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarının korunması hususunda gösterdiği birlik ve bütünlük takdire şayandır. Türkiye'ye karşı husumeti olanların doğru mesajı alması gerekir.