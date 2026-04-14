İsrail, Türkiye’yi düşman ilan etme arayışında
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin şunları söyledi:
Türkiye'nin Filistin meselesindeki, Lübnan meselesindeki söylemleri İsrail'in yayılmacı politikalarıyla taban tabana zıt. İran'dan sonra İsrail, düşmansız yaşayamaz; biliyorsunuz bir retorik geliştirmek zorunda. Sadece Netanyahu yönetimi değil, muhalif olan bazı insanların da, hepsi değil bazılarının, Türkiye'yi bir yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu görüyoruz politik dil olarak. Bu da İsrail'de ilk önce sokak siyasetinin gerekliliği olarak ortaya çıkartılıp daha sonra devlet stratejisine dönüştürmeye çalışılan yeni bir husus.
Suriye'de büyük bir sorun alanı görüyoruz. Bu bizim için büyük bir risk. Lübnan'dan sonra Suriye'de benzer hamlelerin olması söz konusu. İsrail güvenlik peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
Türkiye'nin duruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başından beri ortaya koyduğu "Türkiye'yi savaşın dışında tutma politikası"dır. AA
Türkiye'nin Filistin meselesindeki, Lübnan meselesindeki söylemleri İsrail'in yayılmacı politikalarıyla taban tabana zıt. İran'dan sonra İsrail, düşmansız yaşayamaz; biliyorsunuz bir retorik geliştirmek zorunda. Sadece Netanyahu yönetimi değil, muhalif olan bazı insanların da, hepsi değil bazılarının, Türkiye'yi bir yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu görüyoruz politik dil olarak. Bu da İsrail'de ilk önce sokak siyasetinin gerekliliği olarak ortaya çıkartılıp daha sonra devlet stratejisine dönüştürmeye çalışılan yeni bir husus.
Suriye'de büyük bir sorun alanı görüyoruz. Bu bizim için büyük bir risk. Lübnan'dan sonra Suriye'de benzer hamlelerin olması söz konusu. İsrail güvenlik peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
Türkiye'nin duruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başından beri ortaya koyduğu "Türkiye'yi savaşın dışında tutma politikası"dır. AA