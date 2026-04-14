İtalyan donanmasında TB3 Bayraktar heyecanı
İtalyan savunma ve güvenlik uzmanları, İtalya Deniz Kuvvetleri tarafından Baykar'ın ürettiği ve halihazırda İtalya'nın Leonardo şirketiyle geliştirdiği Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün, İtalyan donanmasındaki Cavour uçak gemisine entegre edilmesinin, söz konusu kuvvete önemli kabiliyetler kazandıracağı görüşünde birleşti. İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto, TB3 SİHA'larının yakın zamanda TCG Anadolu gemisinden kalkarak operasyon icra ettiğini söylemiş ve bu sistemlerin Cavour uçak gemisinde kullanabileceğini belirtmişti. İtalyan savunma ve güvenlik analisti Paolo Mauri, "TB3 düşük riskli ortamlarda gözetleme ve saldırı kabiliyeti sağlayacaktır" dedi.