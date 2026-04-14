Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş'tan COP31 mesajı: Türkiye'de ilk kez düzenlenecek! Berat Albayrak'a özel vurgu

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş'tan COP31 mesajı: Türkiye'de ilk kez düzenlenecek! Berat Albayrak'a özel vurgu

Bu yıl Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan COP31’e 100 binin üzerinde katılım beklediklerini aktaran Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, “COP31 Dijital Koordinasyon Merkezimiz de devrede olacak. Hem sahada hem dijital zeminde güçlü ve senkronize bir destek mekanizması kurgulanmış durumda” dedi. Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemine ayrı bir parantez açan Ağırbaş, “O dönemde atılan yapısal adımlar; kaynak etkinliği ve verimlilik perspektifinin, enerji politikalarının merkezine yerleşmesini sağladı” değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 12:01 Son Güncelleme: 14 Nisan 2026 12:11

Ocak ayında 'COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu' olarak ilan edilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. BM'nin küresel iklim zirvesi olan ve bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenecek COP31'in hazırlık sürecini anlatan Ağırbaş, "COP31'e doğru ilerlerken odak noktamız; uygulamanın halihazırda başladığını göstermek, bunu ölçeklendirmek ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için hızlı ve somut etki yaratabilecek eylem örneklerini ortaya koymaktır" dedi.

(Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş) Ağırbaş'ın açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı: 'DİJİTAL MERKEZ DEVREDE OLACAK' COP31 için yaklaşık 100 binin üzerinde bir katılım öngörüyoruz. Oluşturulan ekip ve gönüllü yapısına ilave olarak, tüm sürecin anlık veri akışı, katılımcı iletişimi ve operasyonel koordinasyonunu sağlamak üzere COP31 Dijital Koordinasyon Merkezimiz de devrede olacak. Dijital altyapı üzerinden kayıt, bilgilendirme, yönlendirme ve kriz yönetimi süreçleri entegre biçimde yürütülecek. Dolayısıyla hem sahada hem dijital zeminde güçlü ve senkronize bir destek mekanizması kurgulanmış durumda.