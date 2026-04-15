43 FETÖ şüphelisi yakalandı

MERSİN'de, emniyetin FETÖ/ PDY'ye yönelik çalışmasında H.K.'nin 'Signal' isimli program üzerinden yurtdışındaki örgüt üyelerinden, 2017-2025 yılları arasında 'himmet' adı altında topladığı paraları örgüt üyelerine dağıttığı belirlendi. H.K. ve 3'ü aktif görevde, 16'sı ihraç edilmiş kamu görevlisinin de olduğu 43 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Mersin merkezli Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla ve Erzurum'da yapılan eşzamanlı baskınlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.