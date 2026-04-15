Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku soruşturması açıklaması: Soruşturma sonuna kadar gitmeli

Bakan Gürlek, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarını sorularını cevapladı. Gülistan Doku soruşturması hakkındaki soru üzerine Gürlek, "2020 yılında işlenmiş ve vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı, faili meçhul alınmıştı. Savcımız bana geldi ve delilleri topladığını söyledi. Bizim takdir hakkımız yok. Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Burada yoğun şüpheler var. Başsavcımız dosyayı çok ince çalıştı. Bize de söyledi ve gerekli işlemler yapıldı. Bu cinayet kamu vicdanını yaralayan bir davranıştı. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Biz başsavcıya talimat veremeyiz, öyle bir yetkimiz yok" dedi.



"ADALET BAKANI OLARAK SORUŞTURMAYA MÜDAHALE ETME YETKİM YOK"

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltılar olduğunun altını çizen Gürlek, "Deliller toplanma aşamasında. Benim Adalet Bakanı olarak soruşturmaya müdahale etme yetkim yok. Dönemin valisinin oğlu da gözaltında. Bizim o soruşturmayla ilgili mesajımız yok. Ben başsavcılık da yaptım. Burada şahıslar önemli değildir. Soruşturma sonuna kadar gitmeli. Savcı şahısların mesleğine bakmaz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin değerlendirmede bulunan Gürlek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma iznini İçişleri Bakanlığımız verdi. Şu an yürüyen bir soruşturma var. Şanlıurfa'da yeni bir soruşturmamız başladı. Bu soruşturma da devam ediyor" diye konuştu.



"12. YARGI PAKETİ HAKKINDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Terörsüz Türkiye ve 12. Yargı Paketi'ne ilişkin soru üzerine Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecinde Komisyon, raporunu Meclis'e sundu. Şu an Meclis'in takdiri ve yetkisinde. Biz Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak destek verebileceğimizi söyledik. Bu tamamen Meclis'in iradesinde. Kapsamını ve çerçevesini Meclis belirleyecek. 12. Yargı Paketi hakkında çalışmalarımız devam ediyor. En ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik" cevabını verdi.



"GÖREVE GELDİĞİMDEN İTİBAREN SOKAK ÇETELERİ, UYUŞTURUCU VE SANAL KUMARLA MÜCADELE KONUSUNDA KARARLILIĞIMI VURGULADIM"

Yasadışı bahis ve uyuşturucu ile mücadele konusunda atılan adımlara ilişkin Bakan Gürlek, "Ben göreve geldiğimden itibaren sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda kararlılığımı vurguladım. 81 il başsavcılığımıza genelge gönderdim. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum. Uyuşturucu, sanal kumar ve yolsuzluk ile ilgili soruşturmalar yürütülüyor. Bu soruşturmalar başsavcılarımızın koordinesinde yürütülüyor "dedi.

