Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfettiğimizi, enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizde barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, müttefikimiz Kanada'yla birçok meselede görüşlerimizin örtüştüğünü kaydetti.

Başkan Erdoğan, Başbakan Mark Carney'i ev sahipliğimizde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesine davet etti, ayrıca 2026 yılı sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i ülkemizde ağırlamayı istediğimizi ifade etti.