Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklama: Olay tüm boyutlarıyla aydınlatılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 19:14 Son Güncelleme: 15 Nisan 2026 19:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "PIRIL PIRIL EVLATLARIMIZI VE FEDAKâR BİR EĞİTİMCİMİZİ KAYBETTİK" "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen, tüm Türkiye'yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

"OLAY TÜM BOYUTLARIYLA AYDINLATILACAKTIR" Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır. Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş'a intikal etmişlerdir. Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz.