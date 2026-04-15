Beylikdüzü'nde CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman'ın darp edilerek kovulduğu restoran kurşunlandı
Beylikdüzü'nde CHP'li Muğla Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın darp edilerek kovulduğu restoran, sabah saatlerinde kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi'nde bulunan bir restoran, sabah 07.00 sıralarından motosikleti saldırganların hedefi oldu.
Restoran önüne motosikletle gelen şahıslar, kurşun yağdırdı.
Saldırıda restoranın açık olduğu, içeride bulunanları yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.