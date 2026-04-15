CHP’den istifa eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul AK Parti’ye katıldı

Antalya'da CHP'den AK Parti'ye geçiş Aksu'da yaşanmıştı. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifasını verdikten kısa bir süre sonra bir gurup meclis üyesi ile birlikte AK Parti'ye geçti.

Serik Belediye Başkanı Doktor Kadir Kumbul da AK Parti'ye katıldı.

Kumbul'un rozetini Başkan Erdoğan bizzat taktı.