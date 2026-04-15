Dünya Barış Konseyi kurulmalı

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, ara seçim çağrılarına kapıyı kapatarak, "CHP yapısındaki karışıklığı Türkiye'yi karıştırarak karalamaya heves etmesin. Ara seçim yok, seçim zamanında. Türk milletinin iradesi, o iradeye de şimdiden saygı duymak lazım." diye konuştu. Bahçeli şunları söyledi:

KALICI ÇÖZÜM ZEMİNİ ZAYIF: Savaşın 2 haftalık ateşkese bağlanmış görünmesi, krizin bittiği anlamına gelmiyor. Bu ateşkes, kapsamlı uzlaşıdan ziyade tarafların stratejik ve temel hedeflerine ulaşamadığı noktada pozisyonlarını gözden geçirmesine imkân tanıyan geçici duraklama niteliğinde. Savaşın nihayete ermesi ve barışın sağlanması ise erişilebilir hedef olmaktan uzak.

Ortada bitmiş bir kriz değil, yalnızca biçim değiştirmiş bilek güreşi mevcut. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde, ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasının derhal hayata geçirilmesi insanlık nam ve hesabına tarihi mecburiyet.

İSRAİL SAVAŞIN TEK SORUMLUSU: Gazze'deki çığlıklar, bugün Lübnan'da yankı buluyor. İsrail'in, Lübnan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıları derhal durdurulmalı. İsrail, bu savaşın gerçek ve tek sorumlusu. İsrail üzerinde baskı mekanizmasının işletilememesi ise uluslararası sistemin esas sorunu. İsrail Meclisi'nde kabul edilen, Filistinli siyasi tutuklular için idam cezası yolunu açan düzenleme, siyonizmin hukuktan, ahlaktan yoksun yönünü gözler önüne seriyor.