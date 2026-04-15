En büyük kriz kapıda

İsrail'in siyonist emelleri nedeniyle dünya felakete sürüklenmeye devam ediyor. İsrail'in arkasına ABD'yi de alarak 28 Şubat'ta başlattığı İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı, "çifte abulaka" altında. İran, ABD'ye destek veren gemilerin geçisini engellerken, Washington da iki gündür İran'dan çıkan gemilere abluka uyguluyor. Bu abluka ve savaşın belirsizliği nedeniyle haftalardır büyük bir enerji ile gıda krizi yaşanıyor.

Uluslararası kurumlar ve uzmanlar da ateşkesin sürdürülmesi ihtimalinde bile felaketin artacağına dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Hürmüz Boğazı'ndaki uzun vadeli bir krizin, gübre ve enerji ihracatını aksatacağı, gıda fiyatlarını yükselteceği ve ürün verimini düşürüp küresel bir tarım ve gıda felaketine yol açabileceği uyarısı yaptı.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), mart ayında küresel petrol üretiminin günde 10 milyon varilden fazla düştüğü eşi benzeri görülmemiş bir enerji şoku konusunda uyardı.

UEA'nın son aylık raporuna göre dünya, tarihin en büyük petrol arz kesintisiyle boğuşuyor.

Küresel petrol arzında ikinci çeyrekte Kovid- 19'dan bu yana en sert düşüş yaşanabilir.

BBC'deki bir analiz-haberde "Geçici bir ateşkes de ABD ve İsrail'in İran'la savaşının sona ermesi de, ucuz petrol ve doğalgazın aktığı savaş öncesi döneme geri dönmemizi sağlayamayacak.

Krizden çıkma süreci birçok neden yüzünden uzun ve pahalı olacak" denildi. İşte diğer tespitler:

1- Petrol sıkıntısı daha yeni başlıyor. Basra Körfezi'nden petrol taşıyan bir tankerin alıcılara ulaşması bir ila bir buçuk ay sürüyor. Savaş tam bir buçuk ay önce başladı. Hürmüz Boğazı bu sürede fiilen kapalı kaldığı için, dünya yeni yeni petrol arzı eksikliğiyle karşı karşıya kalmaya başlayacak.

2- Doğalgaz krizi, petrol krizinden daha da kötü bir hale gelebilir.

3- Körfez'deki enerji tesislerindeki yıkımın onarımı zaman alacak. Ortadoğu ülkelerindeki 40'tan fazla petrol ve gaz tesisi savaşta hasar gördü.

4- Enerji fiyatları, pandemi ve Ukrayna savaşı ile artmıştı, fakat bu sefer ülkelerin alım gücü de zayıfladı.

5- Rezerv petrol sonsuz değil, yenilenmesi gerekecek.

6- Savaşın geleceği de belirsizliğini koruyor ve yayılma riski hâlâ çok yüksek.