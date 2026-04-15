Erdoğan olmasaydı insanlarımızı kurtaramazdık
Ukrayna'nın Ankara büyükelçiliğinde gazetecilerle bir araya gelen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, TBMM'de görüşmeler yapacağını kaydetti. Çubarov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nı da ziyaret edeceğini, medeniyet ve dil etrafında çeşitli projeleri ele alacaklarını aktardı. En önemli gündemlerinin siyasi tutukluların durumu olduğuna işaret eden Çubarov, bu kişilerin serbest bırakılması için Türkiye'nin yardımını isteyeceklerini söyledi. Çubarov, "Erdoğan bu işlerde olmasaydı insanlarımızı kurtaramazdık" dedi. Çubarov, Türkiye'nin Rusya ile diyaloğunu kesmemesinin siyasi tutuklular noktasında olumlu sonuçlar yarattığına değindi.