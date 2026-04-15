Erdoğan’dan Magyar’a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede Türkiye- Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki işbirliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirterek, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı. Erdoğan görüşmede, seçilmiş Başbakan Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.