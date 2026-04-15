Etimesgut’ta zimmete 1 tutuklama

HP'li Etimesgut Belediyesi'nin aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş.'nin hesap bilgilerinde usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., mutemet S.K. ile Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu H.B. gözaltına alınmıştı. Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.K, 'zimmet' suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.