FETÖ’cü doktorlara gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i kamu hastalerinde aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock yazışmaları olan, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte müzahir yurtta yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katılanlar da bulunuyor.

DERS ÇALIŞMA BAHANESİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması çerçevesinde teknik ve fiziki takip başlattı. Örgüt tarafından hücresel olarak "ders çalışma" adı altında oluşturulan ve FETÖ'ye müzahir yurtta yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katıldıkları yönünde tespitleri bulunan bazı kişiler ile FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları açığa çıkan örgüt üyeleri saptandı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, bu kişilerin kapatılan Bank Asya'daki hesaplarına örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak bakiye artışına katkı sağladıkları kaydedildi. Ayrıca bu kişilerin örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ankesörlü hatlardan ardışık aranma tespitleri olduğu kaydedildi.

12 İLDE EŞZAMANLI BASKIN

Dün sabah İstanbul merkezli Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize illerinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY üyesi 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 15'inin kamu hastanelerinde aktif doktorluk yaptığı öğrenildi.