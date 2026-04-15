Hatay’da 28 aile yeni evine kavuştu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İmar Sanayi Anonim Şirketi tarafından Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karağamara Mahallesi'nde yaptırılan 28 köy konutunun inşası tamamlandı. Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katılımıyla düzenlenen programda, evlerin anahtarları hak sahipleri depremzedelere verildi. Evlerine kavuşan hak sahipleri, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.