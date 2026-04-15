İki ilde DEAŞ operasyonu

Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kilis ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Z.A.E. ve Y.A. tutuklanırken, M.B.D. ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi daha yakalanarak yapılan işlemlerin ardından deport edildi.