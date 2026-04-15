İzmir’deki kooperatif yolsuzluğu soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklananların sayısı 12’ye yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı.

Ümit Erkol

3 ŞÜPHELİYE İKİNCİ TUTUKLAMA

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "Gaziemir Yapı Kooperatifi" soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutuklandığı İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Soyer, Aslanoğlu ile Kaya'nın savcılıkça ifadeleri alındı.

TUTUKLU SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddiaları soruşturması kapsamında daha önceden tutuklu bulunan Soyer, Aslanoğlu ile Kaya hakkında bu dosyada da "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi. Böylece "Gaziemir Yapı Kooperatifi" soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 12'ye çıktı.

Tunç Soyer

Heval Savaş Kaya