‘İzmir’in sabrı taştı, bu son CHP dönemi olacak’

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki yerel yönetimi sert sözlerle eleştirdi. İnan, İzmir'e ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki yerel yönetim anlayışını bir manifestoyla eleştirdi. İnan, İzmir'in yıllardır "hizmetsizlik ve kötü yönetim" ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. İzmir halkının artık susmayacağını belirten İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün artık susma değil; şehrimizin kaderini kendi koltuk sevdasına ve sığ hesaplarına kurban edenlere karşı, gerçekleri açık açık konuşma vaktidir! Bu sözlerimiz; yıllardır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığınıp bu güzelim şehri hizmetsizliğe ve karanlığa mahkûm eden o köhnemiş CHP zihniyetine karşı, İzmir halkının sokaklardan yükselen haklı isyanıdır."

İŞBİLMEZ, LİYAKATSİZ

İnan, "İşbilmez, liyakatsiz CHP yönetimi; şunu iyi bilin ki, İzmir halkının size artık inancı kalmadı!" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştiren İnan, "O içi boş yalanlarınızı her gün milletin önünde yüzünüze vuracağız. Buradan açıkça söylüyorum: Cemil Tugay, artık söylediğin yalanlar senin de benim de boyumu aştı! Koskoca İzmir'i nasıl bir hizmet enkazına çevirdiğinizi, yerel yönetimdeki o beceriksizliğinizi tüm Türkiye gördü. Eskiden bu halinize acıyorduk ama artık tüm İzmirlilerin sabrı taştı. Aklınıza şunu iyi kazıyın: Atatürk'ün mirasını yiyip bitiren bu yapınızla, şu an yaşadığımız bu dönem, İzmir'in katlanacağı son CHP dönemi olacaktır!" dedi.