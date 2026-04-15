Kirayı ödemedi icralık oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ndeki rezaletlere bir yenisi eklendi. Muğla Planlama Ajansı (MUPA) Başkanı Tansu Özcan'ın, süper lüks villanın kiralarını ödemeden kaçtığı ortaya çıktı. Özcan'ın 2024 yılında aylık 45 bin TL bedelle kiraladığı süper lüks villanın, 2026 yılı itibarıyla aylık kirasının 65 bin TL'ye yükseldiği öğrenildi. Bunun üzerine Özcan'ın 2026 Mart ve Nisan dönemlerine ait kira ve site aidatlarının ödemeden ve ev sahibine haber vermeden anahtarları kapıya bırakıp kaçtığı ortaya çıktı. İki aylık döneme ilişkin kira ve aidat borcunun toplam 137 bin 500 TL'ye ulaştığı belirtilirken, mülk sahibi H.D. icra takibi başlattı.