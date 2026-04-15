Milli enerji hamlesi kalkanımız olacak

Hürmüz Boğazı'nda tutulan dünyanın nefesi enerji piyasalarını sarsarken, her geçen gün kartlar sahada yeniden dağıtılıyor. SABAH, olası küresel enerji buhranının Türkiye'ye etkilerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden uluslararası politikalar uzmanı Durdu Mehmet Özdemir'e sordu. Türkiye'nin enerji güvenliği açısından kritik bir eşikte olduğuna işaret eden Özdemir, 'Berat Albayrak döneminde başlatılan milli enerji politikası bugün bir direnç hattı oluşturuyor' diyerek alınan tedbirlerin önemini vurguladı. İşte Özdemir'in değerlendirmeleri:

ABD'nin hesap hataları, İran'ın beklenenden sert karşılığı savaşın küresel ekonomik risklerini büyüttü. ABD bu savaşta çıkmaza sürüklendi. İran'ın kapasitesi ve karşılığı hesaplanamadı. Hürmüz'ün savaşın kilit noktası haline gelmesi küresel ekonomik kriz doğuracak. Türkiye enerji güvenliği açısından kritik bir dönemeçte. Berat Albayrak döneminde başlatılan milli enerji politikası kendi deyimiyle 'çok önemli'. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatmış olduğu Milli Enerji ve Maden Politikası, olası enerji krizlerinde bir adeta bir kalkan ya da tampon vazifesi görecek.

Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu politikanın kararlı şekilde güçlendirilerek sürdürülmesi, bundan sonraki benzer senaryolarda Türkiye'nin enerji ve ekonomi güvenliği noktasında büyük önem arz etmektedir.

Türkiye'nin savaşın başından beri yürüttüğü barış yanlısı tutumu, arabulucu rolü ve bölgenin yeni dış müdahalelerle benzer durumlara sahne olmaması noktasındaki proaktif politikası oldukça önemli. Bu savaş sonrasında Türkiye'nin Körfez bölgesindeki etkisinin artması, güvenilir bir müttefik olarak öne çıkması oldukça muhtemel. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretler ve bölgede yeni bir güvenlik paktının oluşturulması noktasındaki girişimler bölgenin geleceği noktasında oldukça önemli girişimler olarak öne çıkmakta.