Sözler tutulmadı memurlar ayaklandı

Sözlerini yerine getirmediği için belediye çalışanları tarafından sık sık protesto edilen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu sefer de memurları mağdur etti. Geçtiğimiz haftalarda 7 aydır sosyal denge tazminatlarını alamadıkları için eylem yapan memurlara 'Banka kredisi ile ödeme sözü' veren Duman, bu sefer de sözünde durmayınca belediye çatısı altında görev yapan 300 memur ayaklandı. Memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen 2 No'lu şube yönetimi eylem kararı aldı. 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, belediye yönetiminin verdiği sözleri yine tutmadığını söyledi.

"Biz sözümüzün arkasındayız" diyen Hükenek "Geçtiğimiz hafta başlattığımız eylemlilik sürecinde, haklarımızı alana kadar meşru ve demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğimizi ifade etmiştik. 2024 ve 2025 yılı eğitim yardımı, arazi tazminatları ve 7 aydır TİS alacaklarımız ödenmemiştir. Eylemlerimiz devam ederken bizlere ödeme planı sunulmuştur. Bu ödeme planına istinaden eylemler sonlandırılmıştır. Ancak 1 tane TİS ücreti ödenmiş sonrasında ödeme planına uyulmamış verilen sözler tutulmamıştır. Ay sonunu getiremeyen, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen belediye emekçileri tükenme noktasına gelmiştir" dedi. Hükenek "Buca Belediyesi yönetimine açıkça sesleniyoruz: Defalarca ödeme sözü verdiniz tutmadınız. Verdiğiniz sözleri yerine getirin! Emekçiyi oyalamaktan vazgeçin, alacaklarımızı hemen ödeyin" ifadelerini kullandı.