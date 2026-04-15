TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalıdır"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Parlamenter Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Esas meselemizin hakkaniyetli bir küresel sistem kurmak olduğunu asla unutmayacağız, bunun için de mücadele edeceğiz. Bu iş sadece hükümetlerin değil halklar adına görev yapan parlamentolarındır, yani bizimdir." dedi.
Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları...
Amerika ve İsrail'in bölgedeki genişlettiği savaşı acaba kim durduracak? Dünyada kurumlar vardır ama bu kurumlar artık çökmüştür.
Güney Afrika'da apartheid rejimi uygulamaları dolayısıyla BM üyeliği nasıl askıya alındıysa bugün de İsrail'in BM üyeliği mutlaka askıya alınmalı. 2000 yılında Avusturya'da seçimleri aşırı sağcı isim kazanmıştı. Avrupa'yı ayağa kaldırmışlardı. Demek ki istenirse bu yapılabiliyor.
"İSRAİL'İN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ DURUMDUR"
Ülkeler egemenlikte, insanlar yaradılışta eşittir. Bazı ülkelerin egemenlikleri çok kuvvetli görülürken, bazılarınki hiç söz konusu dahi edilmemektedir. Lübnan'ın Filistin'in Suriye'nin Yemen'in Bahreyn'in egemenliklerine saldırılması kabul edilemez bir durumdur.