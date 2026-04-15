TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalıdır"

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları...

Amerika ve İsrail'in bölgedeki genişlettiği savaşı acaba kim durduracak? Dünyada kurumlar vardır ama bu kurumlar artık çökmüştür.

Güney Afrika'da apartheid rejimi uygulamaları dolayısıyla BM üyeliği nasıl askıya alındıysa bugün de İsrail'in BM üyeliği mutlaka askıya alınmalı. 2000 yılında Avusturya'da seçimleri aşırı sağcı isim kazanmıştı. Avrupa'yı ayağa kaldırmışlardı. Demek ki istenirse bu yapılabiliyor.