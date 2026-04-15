Türkiye devreye girdi, yeni müzakere sinyali geldi
İran ile ABD arasında geçtiğimiz cumartesi Pakistan'da yapılan müzakerelerde herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Ancak dün Reuters ve AP ajansları Tahran ile Washington'un ikinci bir müzakere için yine İslamabad'da bir araya gelebileceklerini duyurdu. CNN "İkinci tur görüşmeleri için Türkiye arabulucu olarak devrede" bilgisini geçti. CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye'nin İran ve ABD arasındaki yapılması beklenen anlaşmada uçurumu kapatmak için çalıştığını kaydetti. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dün yaptıkları telefon görüşmesinde, müzakere sürecini görüştü. ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde "İran'la 2 gün içinde İslamabad'da görüşebiliriz" açıklaması yaptı.