Yerli silahlarla dosta güven düşmana korku

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 6 Nisan'da başlayan Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü dün gerçekleştirildi. Yüzlerce ulusal ve uluslararası gazeteci tatbikatı yerinde takip edebilmek için kente geldi. Tatbikata TSK'nın yanı sıra ABD, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya unsurları katıldı. Almanya, Belarus, Gürcistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Letonya, Kuzey Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Umman ve Ürdün ise gözlemci olarak tatbikata iştirak etti. ROKETSAN tarafından geliştirilen METE (bombaatar, insansız kara-hava araçlarından atılabilen lazer güdümlü, yüksek hassasiyetli mini füze) ilk kez tatbikatta kullanıldı. METE, hem yerden hem de Gökalp tarafından havadan atış yapılarak kullanıldı. Tatbikat programı kapsamında Konya'da konuşlanan akrobasi timi SOLOTÜRK kuruluşunun 15'inci yılına özel iki uçakla gösteriş uçuşu gerçekleştirdi.